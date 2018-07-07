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Fransız şirketten İran'dan çekilme kararı

- Fransız CMA CGM şirketi, Amerikan yaptırımlarından korunmak amacıyla İran piyasasından çekilme kararı aldı

Fransız şirketten İran'dan çekilme kararı

PARİS (AA) - Dünyanın en büyük üçüncü konteyner işletmecisi CMA CGM şirketi, Amerikan yaptırımlarından korunmak amacıyla İran piyasasından çekilme kararı aldığını duyurdu.

CMA CGM şirketi İcra Kurulu Başkanı (CEO) Rodolphe Saade, Fransa'nın Davos'u olarak gösterilen Aix-en-Provence Ekonomi Buluşmaları toplantısında yaptığı konuşmada, "Trump yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımları" nedeniyle bu ülkeden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

CMA CGM ile İran Denizcilik Hatları arasında, 2016'da, ortak hatların işletimi, faaliyet alanları değişimi veya kiralanması ile terminallerin kullanımı konularını içeren bir iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Daha önce de Total, Airbus, ATR, Peugeot, Renault, BNP Paribas gibi Fransız şirketleri, İran piyasasından çekilme ya da yatırımlarını erteleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Fransız enerji şirketi Total'in CEO'su Patrick Pouyanne de RTL Radyosu'na yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin fiili baskısı nedeniyle İran'dan çekilmeye mecbur kaldıklarını aktardı.

Pouyanne, yılda 15 milyar dolar yatırım yapan şirketin İran'dan çekilme kararıyla 40 milyon dolar kaybettiklerini aktardı.

Total, 4 Temmuz 2017'de imzalanan 4,8 milyar dolar değerindeki anlaşma uyarınca, İran'daki Güney Pars Gaz Sahası'nın 11'inci fazının gelişimini üstlenen konsorsiyumun yüzde 50,1'ine sahip. Total'i, yüzde 30'la Çin'in CNPC şirketi ve yüzde 19,9'la İran'ın Petrobras şirketi izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu. Trump yönetimi, müttefiklerini İran'dan petrol alımını kasıma kadar sıfıra indirmeye zorluyor. Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığından, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceği bildirilmişti.

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CMA-CGMFransaGemi Taşımacılığı
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