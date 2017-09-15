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Fransız uyruklu Bureau, tahliye edildi

Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yapmak isterken gözaltına alınıp tutuklanan Fransız uyruklu gazeteci Laup Jean Rene Bureau, ilk duruşmasında tahliye edildi.

Fransız uyruklu Bureau, tahliye edildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yapmak isterken gözaltına alınıp tutuklanan Fransız uyruklu gazeteci Laup Jean Rene Bureau, ilk duruşmasında tahliye edildi.

Fransız uyruklu kişiye PYD/YPG'den tutuklama

Alınan bilgiye göre, 26 Temmuz günü Habur Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece "Teröre yardım ve yataklık" ettiği iddiasıyla tutuklanan Fransız gazeteci Bureau'nun ilk duruşması Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Bureau, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isterken gözaltına alınan Bureau'nun üzerinde, terör örgütünün yaşamı ve silahlarına ilişkin teröristlerle yapılmış röportajlar ve çekilmiş fotoğraflar, örgütün propagandasını yapan, tüm birimlerinin tanıtılmaya çalışıldığı, terör örgütü PYD/YPG'ye ait olduğu değerlendirilen, "silah teslim listesi" ibareli dokümana ilişkin görüntü kaydı gibi çok sayıda doküman ve video kaydı bulunduğu belirlenmişti.

Muhabir: Ekrem Payan

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Habur Sınır KapısıLaup Jean Rene BureauSilopişırnakTürkiye
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