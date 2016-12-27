Fransız yazar Dietrich, Nijer'den sınır dışı edildi

NIAMEY (AA) - Nijer, iç güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Fransız yazar Thomas Dietrich'i sınır dışı etti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Agadez kentinde geçen hafta gözaltına alınan Dietrich, Nijer'in iç güvenliğini tehdit ettiği için sınır dışı edildi.

Fransız basınında yer alan bazı haberlerde de Çad'daki muhalefete yakınlığıyla bilinen Dietrich'in, Çadlı silahlı gruplara katılmak üzere Libya'ya gitmeye çalıştığına ilişkin iddialara yer verildi.

Aynı haberlerde, Nijer İçişleri ve Güvenlik Bakanı Muhammed Bazum'un söz konusu yazarı "tehlikeli" olarak nitelediği de aktarıldı.

Dietrich, Twitter'da geçen hafta paylaştığı mesajda iddiaları yalanlayarak "Nijer'e gittiğimde üzerimde taşıdığım tek silah kalem, hayal ettiğim tek şey barışın hakim olduğu güçlü bir Çad." ifadesini kullandı.

"Tumai Çocukları" adlı romanında Çad'da geçen bir hikayeyi kaleme alan yazar geçen nisanda da Çad'dan sınır dışı edilmişti. Adının açıklanmasını istemeyen Çadlı bir güvenlik yetkilisi, Dietrich'in casus olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtmişti.