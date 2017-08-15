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Freni boşalan kamyon apartman bahçesine düştü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, el freni tutmayan park halindeki kamyon, apartman bahçesinde düştü.Alınan bilgiye göre, Simav Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait 43 KD 040 plakalı kamyon, sürücüsü tarafından Eynal Kaplıcaları'nda...

Freni boşalan kamyon apartman bahçesine düştü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, el freni tutmayan park halindeki kamyon, apartman bahçesinde düştü.

Alınan bilgiye göre, Simav Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait 43 KD 040 plakalı kamyon, sürücüsü tarafından Eynal Kaplıcaları'nda el freni çekilerek rampaya park edildi.

Bir süre sonra freni boşalan kamyon, önce park halindeki bir otomobile, ardından markete çarptıktan sonra yakındaki apartmanın bahçesine düştü.

Kazada, otomobil ve markette hasar oluştu. Kamyon, vinç yardımıyla kurtarıldı.

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FrenKamyonKütahyaSimav
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