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Freni boşalan kamyon evin bahçesine girdi

- Erzincan'da, freni boşalıp bir evin bahçesine girerek devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Freni boşalan kamyon evin bahçesine girdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, freni boşalıp bir evin bahçesine girerek devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Üzümlü ilçesine kum götüren Hulki Bingöl'ün kullandığı 25 LL 291 plakalı kamyon, Yaylabaşı Beldesi'ndeki Yaylabaşı Ortaokulu yanında freninin boşalması yüzünden kontrolden çıkıp Şefik Taşkıran'a ait evin bahçe duvarına çarptı.

Duvarı yıkıp bahçeye girerek yan yatan kamyonun sürücüsü Bingöl, yaralandı.

Bingöl, ambulans ile kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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