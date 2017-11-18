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Freni boşalan vinç, 5 otomobile çarparak durabildi

- Hatay'da freni boşalan demir yüklü vinç, park halindeki 5 araca çarptı

Freni boşalan vinç, 5 otomobile çarparak durabildi

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde freni boşalan vinç, park halindeki 5 araca çarptı.

Sadık Bolat idaresindeki 31 0007 023 plakalı demir yüklü vinç, Narlıca Mahallesi Fatih Caddesi'nde yokuş aşağı seyrettiği sırada freni boşaldı. Vinç, park halindeki 5 otomobile çarparak durabildi.

Kazada yaralan Bolat, olay yerine çağrılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, vincin çarptığı araçlardan tüplü olanlarda gaz kaçağı meydana gelebileceği ihtimaline karşı yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Ardından itfaiye ekipleri hasar gören araçlardaki tüpleri kontrol etti.

Daha sonra araçlar kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

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