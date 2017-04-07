"Fuhuş kartviziti"ne tutuklama

ANKARA (AA) - Başkentte fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttığı gerekçesiyle daha önce adli kontrol şartıyla salıverilen zanlı, aynı suçu yeniden işleyince tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Kızılay civarında fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttığı belirlenen Celal İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Celal İ, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.

Aynı suçtan dolayı hakkında adli kontrol kararı bulunan Celal İ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "tutuklama" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, sorguladığı zanlının, "fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık, soruşturma neticesinde, zanlı hakkında "fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçlamasıyla dava açabilecek.

- TCK'daki değişiklikle hapis cezasının önü açılmıştı

Cadde ve sokaklarda son yıllarda sıklıkla rastlanan fuhuş amaçlı kartvizitlerle ilgili toplumun çeşitli kesimlerinin "etkili mücadele" talebi üzerine TBMM'de yasal düzenleme yapılmıştı. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "fuhuş" başlıklı 227. maddesine 24 Kasım 2016'da "Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden 2 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." fıkrası eklenmişti.



