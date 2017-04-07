Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

"Fuhuş kartviziti"ne tutuklama

- Fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttığı gerekçesiyle daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişi, aynı suçtan yeniden gözaltına alındı - Zanlı, bu kez "fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçundan tutuklandı

ANKARA (AA) - Başkentte fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttığı gerekçesiyle daha önce adli kontrol şartıyla salıverilen zanlı, aynı suçu yeniden işleyince tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Kızılay civarında fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttığı belirlenen Celal İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Celal İ, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.

Aynı suçtan dolayı hakkında adli kontrol kararı bulunan Celal İ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "tutuklama" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, sorguladığı zanlının, "fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık, soruşturma neticesinde, zanlı hakkında "fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçlamasıyla dava açabilecek.

- TCK'daki değişiklikle hapis cezasının önü açılmıştı

Cadde ve sokaklarda son yıllarda sıklıkla rastlanan fuhuş amaçlı kartvizitlerle ilgili toplumun çeşitli kesimlerinin "etkili mücadele" talebi üzerine TBMM'de yasal düzenleme yapılmıştı. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "fuhuş" başlıklı 227. maddesine 24 Kasım 2016'da "Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden 2 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." fıkrası eklenmişti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıAnkara Emniyet MüdürlüğüFuhuşHakim Yunus SüerKartvizit
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5