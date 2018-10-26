Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya OTEP Eto
15 ova korumaya alındı
15 ova korumaya alındı
Akıl Fikir 12. yaşında
Akıl Fikir 12. yaşında
Boyner'le moda sohbeti
Boyner'le moda sohbeti
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı

Fujitsu, Almanya'da bilgisayar üreten fabrikasını kapatıyor

Fujitsu, Almanya’nın Augsburg şehrinde bin 800 işçinin çalıştığı ülkenin tek kişisel bilgisayar ve laptop üreten fabrikasını kapatma kararı aldı

Fujitsu, Almanya'da bilgisayar üreten fabrikasını kapatıyor
banner17

BERLİN (AA) - Fujitsu, Almanya’nın Augsburg şehrinde bin 800 işçinin çalıştığı ülkenin tek kişisel bilgisayar ve laptop üreten fabrikası için kapatma kararı aldı.

Şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada, Almanya’nı Bavyera eyaletinin güney-batısındaki Augsburg şehrindeki fabrıkanın kapanışın 2020’de planlandığını belirtti.

IG Metall’ın şirketteki temsilcisi Angela Steinecker ise söz konusu fabrikanın kapatılmasını işçilerin beklemediklerini belirterek, “Fujitsu GmbH’ın kapatılmaya yönelik planını açıklaması bize ve işçilere sürpriz oldu. Augsburg’daki fabrikanın kapanmasını basitçe kabul etmeyeceğiz.” dedi.

Augsburg'daki fabrikasının kapatılması, Almanya’nın tek bilgisayar üreten fabrikanın kapatılması anlamına geliyor. Uzmanlar, fabrikanın kapatılmasıyla ülkenin dizüsütü bilgisayarlarda Çin ve Tayvan gibi Uzakdoğu ülkelerine daha fazla bağımlı kalmasına yol açacağını ifade ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBilgisayarFujitsuKapatma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1