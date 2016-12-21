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Futbol ailesinden "Şehitlere saygı maçı"

- Futbol ailesi, son dönemde yaşanan terör saldırılarına karşı ortak bir duruş sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde yarın "Şehitlere saygı maçı"nda bir araya gelecek

Futbol ailesinden


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başta olmak üzere futbol ailesi, Türkiye'nin son dönemde maruz kaldığı terör saldırıları karşısında milletin yanında olduğunu göstermek ve teröre karşı ortak bir duruş sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde "Şehitlere saygı maçı" düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu çerçevede Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, yarın Vodafone Arena'da bir dayanışma maçı yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrif ederek başlama vuruşunu yapacağı maça, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkanlarının tamamı katılım gösterecek.

Ayrıca, organizasyonda şehit aileleri, askerler, polisler, sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları gibi her kesimden izleyiciler yer alacak.

Organizasyonun sponsorluk gelirleri, bağışlar ve yayın haklarından elde edilecek gelirler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla şehit ailelerine bağışlanacak.

Etkinliğin 19.00 ile 20.00 saatleri arasındaki bölümü logosuz olarak tüm kanallara verilecek, maç ise TRT1 tarafından canlı olarak yayınlanacak. Maçı diğer tüm kanallar da TRT logolu olarak canlı verebilecek.

Vodafone Arena'nın 41 bin 600 kişilik kapasitesinin tamamının dolmasının beklendiği etkinlikte sponsor ve bağışçı logoları, stat içi led ekranlarında yer alacak.

Organizasyon kapsamındaki bağışlar, Türkiye Kulüpler Birliği Vakfının TR71 0006 2001 0510 0006 2976 36 numaralı bağış hesabına yapılabilecek.

Stat kapılarının saat 15.00'te açılacağı etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilecek. Protokol konuşmalarının yapılacağı organizasyondaki maç, saat 20.00'de başlayacak.

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