Futbolcu Gökhan Töre'nin yaralanmasına ilişkin davada karar

İSTANBUL (AA) - Futbolcu Gökhan Töre ve arkadaşlarının Şişli'deki bir barda tavandan seken kurşunlarla yaralanmasına ilişkin görülen davada, sanıklardan Korhan Bahadır, ''olası kasıtla yaralama'' ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarından 9 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasına, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla başka suçtan hükümlü sanık Korhan Bahadır ve avukatı katıldı. Diğer tutuksuz sanık Hasan Kutlu ile Gökhan Töre'nin de aralarında bulunduğu 6 mağdur duruşmaya katılmadı.

Esas hakkında son savunması sorulan sanık Bahadır, ''Yapmadığım bir suçtan hapis yattım. Böyle bir eyleme karışmadım. Silahla kimseyi yaralamadım. Olayda yaralandığı söylenen şahıslardan biri medyatik olduğu için medya bir suçlu buldu. Suçu benim üzerime yıkmaya kalktı. Boş yere tutuklu kaldım. Atılı suçu işlemediğim için beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

Avukatların beyanın alınmasının ardından mahkeme heyeti, dosyayı karara bağladı.

Heyet, sanık Bahadır'ın, aralarında futbolcu Gökhan Töre'nin de bulunduğu 6 kişiyi ''olası kastla yaralama'' ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçundan 9 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Bahadır'ın aynı zamanda bu dosyadan da tutuklanmasına hükmeden heyet, ''yalancı tanıklık'' suçundan hakkında dava açılan diğer sanık Kutlu'nun ise beraatine karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Nisan 2014'te saat 05.40 sıralarında Şişli'deki bir barda bulunan sanık Korhan Bahadır'ın, kimliği belirlenemeyen bazı kişilerle anlaşılmayan nedenle tartıştığı ve mekan içinde havaya 2 el ateş ettiği belirtildi.

Bu sırada aynı mekanda sanıkla herhangi bir ilişkileri olmayan mağdurlar Gökhan Töre, Taner Yalçın, Mahir Arslan, Hüseyin Kanat, Burkay İsen ve Kadircan İpekçi'nin de bulunduğu kaydedilen iddianamede, mağdurların tavandan parçalanıp seken mermi çekirdeğinden yaralandıkları aktarıldı.

İddianamede, sanık Bahadır hakkında "olası kasıtla öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer sanık Hasan Kutlu'nun ise ''yalancı tanıklık'' suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianameyi kabul eden İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, eylemin "olası kasıtla yaralama" suçunu değil, "olası kasıtla öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.