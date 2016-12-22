Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Futbolcu Şehmus Özer'in hayatını kaybetmesi

- Diyarbakır Valisi Aksoy, Elazığ'da trafik kazasında yaşamını yitiren Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Futbolcu Şehmus Özer'in hayatını kaybetmesi


DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Cumali Atilla, Ergani Kaymakamı Mesut Çoban ile Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde bulunan Şeyh Sait taziye evine geldi.

Özer'in babası Zülfü Özer'e taziyelerini ileten Aksoy, ailenin acısını paylaşmak için geldiklerini belirterek, aileye ve spor camiasına başsağlığı diledi.

Hem bir hemşehrilerini hem de spor camiasının önemli bir ismini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Aksoy, bu tür kazaların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

Şehmus Özer, Malatya'dan Diyarbakır'a dönerken kullandığı 35 SEH 77 plakalı aracın, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisinde uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetmişti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Valisi Hüseyin AksoyŞehmus ÖzerTaziye Ziyareti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.