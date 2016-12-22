Futbolcu Şehmus Özer'in hayatını kaybetmesi





DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Cumali Atilla, Ergani Kaymakamı Mesut Çoban ile Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde bulunan Şeyh Sait taziye evine geldi.

Özer'in babası Zülfü Özer'e taziyelerini ileten Aksoy, ailenin acısını paylaşmak için geldiklerini belirterek, aileye ve spor camiasına başsağlığı diledi.

Hem bir hemşehrilerini hem de spor camiasının önemli bir ismini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Aksoy, bu tür kazaların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

Şehmus Özer, Malatya'dan Diyarbakır'a dönerken kullandığı 35 SEH 77 plakalı aracın, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisinde uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetmişti.



