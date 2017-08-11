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"Futbolda şike kumpası" davasında ara karar

- FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 20’si tutuklu, 108 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi - Duruşma, 8 Ocak 2018’e erteledi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 20’si tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın 15’inci duruşması tamamlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında oluşturulan binada görülen duruşmada, tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, talepleri reddetti.

Heyet, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddia edilen sanıkların bu programa erişim bilgilerinin celbi için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

Tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Nazmi Ardıç, Mehmet Baransu ve Hidayet Karaca’nın henüz savunmalarını yapmadığını dikkate alan heyet, duruşmanın bir sonraki celsesinde savunma yapmaları için mahkeme huzurunda hazır edilmesini karara bağladı.

Heyet, duruşmanın 8 Ocak’ta Silivri’de yapılmasına hükmetti.

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