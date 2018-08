FuzulEv 50'nci şubesini Eskişehir'de açtı

İSTANBUL (AA) - Fuzul Grup bünyesinde faaliyetini sürdüren FuzulEv, Türkiye'de 50'nci şubesini Eskişehir'de açarak şubelerine bir yenisini daha ekledi.

FuzulEv'den yapılan açıklamaya göre, şirket, sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında şube ağını genişletmeye devam ediyor.

Bugüne kadar binlerce ailenin ev hayalini gerçeğe dönüştüren FuzulEv Eskişehir’de yeni şubesini bölge halkının hizmetine sundu.

FuzulEv, sabit ve dar gelirliye yönelik geliştirilen kolay konut edindirme sistemi ile faiz ya da vade farkı ödemeden ihtiyaç duyulan büyüklükte ve istenilen yerde ev sahibi olma imkanı sağlıyor. Bu sistem insanların ev hayalini gerçeğe dönüştüren FuzulEv, müşterilerinin kendisine olan güveniyle büyümeye devam ederek, her geçen gün şube sayısını arttırmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, yeni şubenin hizmete girmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Ülkemizde vatandaşlarımız ev alırken nakit sıkıntısı yaşıyor. FuzulEv olarak bu noktada devreye girerek geliştirdiğimiz sistem ile insanların ev hayalinin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlıyoruz. Kadınların altın gününe benzeyen model ile ev satın almak isteyenler her ay taksit öder gibi ev sahibi olabiliyor. Türkiye'nin her bölgesinde bulunan halkımıza ulaşma hedefiyle Eskişehir’de şube açma kararı aldık. Bu hedefe ulaşmak için her geçen gün daha da büyüyerek halkımıza hizmet vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.