G20 Afrika Ortaklık Konferansı

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afrika ülkelerine güvenliğin sağlanması durumunda gelişmenin mümkün olabileceği çağrısında bulundu.

G20 dönem başkanlığını yürüten Merkel, Berlin'de düzenlenen ve çok sayıda Afrikalı ülkenin devlet ve hükümet başkanının katıldığı "G20 Afrika Ortaklık Konferansında" bir konuşma yaptı.

Merkel, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle önemli bir konunun başarıldığını belirterek, bu hedeflerin sadece gelişmiş ülkeleri değil, tüm ülkeleri kapsadığına işaret etti.

Uluslararası toplumu Afrika’ya yatırım yapmaya çağıran Merkel, "Biz tüm dünya için sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik gelişmeyi sağlamak durumundayız." dedi.

Afrika kıtasının da gelişmesi ve bu yolda ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Merkel, "Bugün bazı Afrika ülkelerinde dikkat çeken ekonomik dinamizm var. Kısmen G20 ülkelerinin ekonomik büyümesinden daha fazla büyüme var. Bu tür başarı hikayeleri başkalarını da harekete geçirmeli. Bunlar Afrika ülkelerinin nasıl bir potansiyel barındırdığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Merkel, Afrika’daki sorunlara da dikkati çekerek, “Güvenlik sağlandığında gelişmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Ancak Afrika’nın bir çok kesiminde kırılgan devlet yapısı, ihtilaflar, terör ve insani krizlerden dolayı güvenlik yeterince sağlanmış değil." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, bundan dolayı bir çok ülkenin gündeminin başında ekonomik dinamizmin bulunmadığını, günlük hayatta ayakta kalmanın öncelikli konu olduğunu bildirdi.

Özellikle Afrika'daki genç nüfusa değinen Merkel, gençlere perspektif ve eğitim sunmadan başarılı olunmayacağını aktardı.

Merkel, insan kaçakçılarıyla, yolsuzluk ve işsizlikle mücadele edilmesi istedi.

Avrupa Birliği’nin (AB) kasımda Afrika Birliği ile bir zirve düzenleyeceğini hatırlatan Merkel, Berlin'de yapılan bu konferansın söz konusu zirve için de bir hazırlık olduğunu, çünkü son yıllarda elde edilen sonuçların yeterli olmadığını bildiğini ifade etti.

Konferansta her şeyin açık bir şekilde konuşulması gerektiğine işaret eden Merkel, "Açık konuşun. Sadece güzel sözler söylemek işe yaramaz. Birbirimizden öğrenmemiz ve sonuçlar elde etmemiz lazım." diye konuştu.

-Gelecek için işbirliğine ihtiyaç var

Gine Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Apha Conde de G20'nin Afrika ülkeleriyle yaptığı ortaklıktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Afrika’ya yatırımları çekmek için daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Konferansı, sorunların kapsamlı bir şekilde ele alınması ve çözümler konusundaki engellerin aşılması için bir fırsat olarak gördüğünü vurgulayan Conde, özel sektörün Afrika'ya yatırım yapması çağrısında bulundu.

Uluslararası toplumdan destek ve dayanışma gördüğünü aktaran Conde, "Birlikte inşa etmek istediğimiz gelecek için işbirliğine, katılıma ve herkesin desteğine ihtiyaç var." dedi.

-Afrika geleceğin kıtası

Konferansa katılan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ise Afrika’daki durumunun geçen ay ülkesinde düzenlenen G7 zirvesinde de ele alındığını anımsatarak, burada söz konusu kıtadaki sorunları, sunduğu fırsatları ve kullanılacak potansiyelleri görüştüklerini belirtti.

"Afrika gerçekten geleceğin kıtası." diyen Gentiloni, ekonomin canlanması ve sürdürülebilir bir kalkınma konusunda Afrika’nın desteğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Gentiloni, bu konuda en önemli sorunun güvenlik ve istikrar olduğuna değinerek, Afrika ülkeleri ile birlikte çalışarak nasıl destek verilebileceğinin ele alınması gerektiğini kaydetti.

Mısır, Fildişi Sahili, Gana, Mali, Nijer, Ruanda, Senagal ve Tunus devlet ve hükümet başkanlarının da konferansa katılarak ülkelerinin Afrika kıtasına yönelik politikalarını anlattı.

Söz konusu devlet ve hükümet başkanları daha sonra Şansölye Merkel tarafından başbakanlıkta ayrı ayrı kabul edildi.

Öte yandan Almanya’nın, G20'nin Afrika ile ortaklık inisiyatifi kapsamında Tunus, Gana ve Fildişi Sahili ülkelerine bu yıl 300 milyon avro yatırım yapacağı ifade edildi. Bu para ile söz konusu ülkelerde mesleki eğitim ve istihdam programlarının destekleneceği kaydedildi.