G20 liderleri serbest küresel ticareti genişletmeye çalışacak

BERLİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20'nin Buenos Aires’te gerçekleşecek Liderler Zirvesi'nde, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşlarını durdurma çabaları gündeme gelecek. Dünya liderleri, yükselen ekonomik gerilime rağmen "serbest ticarette" cepheyi genişletmeye çalışacak.

Küresel ekonomik sorunlarla birlikte göç konusunda önemli platformlardan olan G20 Liderler Zirvesi, 30 Kasım-1 Aralık’ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleştirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticarette korumacı politikalarına karşı, diğer ülke liderlerinin uluslararası kurallara dayalı adil ticaret ve ekonomik iş birliği çağrısı yapması bekleniyor.

Zirvenin, ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sonuç bildirisi yayınlanmayan son Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısının ardından düzenlenmesi dikkati çekiyor.



G-20 Dönem Başkanlığı'nı 1 Aralık 2017’de Almanya’dan alarak vergilendirme, ticaretin kolaylaştırılması gibi küresel sorunlar konusunda çalışmaya başlayan Arjantin, "çalışma hayatının geleceği, kalkınma için altyapı yatırımları ve sürdürülebilir gıda geleceği" gibi 3 ana başlık altında belirlediği gündemi teknik olarak hazırlayarak dünyanın büyük ekonomilerinin liderlerine sunacak.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 75’ini gerçekleştiren G20'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin liderleri, Buenos Aires Zirvesi’nde 13'üncü kez bir araya gelerek, küresel ekonomi, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi, özel sektörün altyapı yatırımlarına katılması, uluslararası finansal mimari, finansal düzenlemeler, uluslararası vergi, eşitsizlik, istihdam, serbest ticaret, finans piyasalarının denetlenmesi, terörizm, göç ve iltica konularına odaklanacak.

Küresel sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen G20 zirvesinde sadece ekonomik ve finansal sorunlar değil, mülteci krizi, jeopolitik ve politik gerilimler, Avrupa Birliği’nden ayrılacak olan Birleşik Krallık ile AB ilişkisinin ve Avrupa’nın yeni ordusu gibi konular da ele alınacak.





- Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor





G-20'de, Türkiye, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve kurum olarak Avrupa Birliği (AB) yer alıyor. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi G20 ülkelerinde yaşıyor.

Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Finansal İstikrar Kurulu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler, G20 zirvelerinde düzenli yer alıyor. Ayrıca ev sahibi ülke grup içinde olmayan ülkeleri, Afrika Birliği gibi bölgesel organizasyonları ve diğer uluslararası organizasyonları zirveye davet edebiliyor. Arjantin dönem başkanı olarak Şili ve Hollanda’yı da zirveye davet etti.

Cuma günü başlayacak zirveye aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Theresa May, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Türkiye’yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor.



