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G20 Osaka Liderler Zirvesi başladı

- Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Başbakan Şinzo Abe’nin konuk heyet başkanlarını karşılaması ve aile fotoğrafı çekimiyle başladı.

G20 Osaka Liderler Zirvesi başladı
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OSAKA (AA) – Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, Başbakan Şinzo Abe’nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başladı.

G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Osaka’da bulunan G20 üyesi ve davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri, zirvenin yapılacağı INTEX Osaka Fuar Merkezi’ne geldi.

Japonya Başbakanı Abe, liderleri fuar merkezi önünde hazırlanan platformda karşıladı.

Karşılamanın ardından Başbakan Abe ve aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de bulunduğu konuk heyet başkanları, G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı için hazırlanan platformda, kendilerine ayrılan yerlere geçti.

Karşılamanın ardından liderler, " Dijital Ekonomi" temalı özel etkinliğe katıldı. Bu etkinlikten sonra zirvenin ilk oturumu “Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar” temasıyla düzenlenecek.

İlk oturum sonrasında ikili görüşmelerde bulunacak liderler, ardından “Yenilik” adlı oturuma da katılacaklar. Zirvenin ilk günü kültürel etkinlik ve G20 Liderler Yemeği ile son bulacak.

Zirvenin ikinci ve son günü, "Kadının Güçlendirilmesi," temasıyla yapılacak özel oturumla başlayacak. Bir saat 15 dakika sürmesi öngörülen oturumdan sonra zirvenin üçüncü oturumu "Eşitsizlikleri Gidermek - Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Oluşturmak" başlığı altında liderler tarafından değerlendirilecek. İkinci gün öğleden sonra, liderlerin “İklim Değişikliği – Çevre ve Enerji” temalı zirvenin son oturumuna katılması planlanıyor.

Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa Birliği'nden de delegelerin yer aldığı 30 bin kişi katılıyor.

Osaka’da zirveye karşı herhangi bir presto ve liderleri korumak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaparken, şehirde zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi çevresi ve ana yollar trafiğe kapatıldı. Toplu taşımayı da etkileyen güvenlik önlemleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

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G20G20 Osaka Liderler ZirvesiJaponya Başbakanı Abe Şinzo
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