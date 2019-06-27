G20 Osaka Liderler Zirvesi'ne doğru

OSAKA (AA) - Japonya'nın Osaka kentinde yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Küresel ekonomik iş birliğinin temel platformu olan G20'de yapılan görüşmelerde alınacak kararlar, ülkeler tarafından yakından takip edilirken, dünya liderlerinin yapacağı ikili görüşmelerin G20 Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konuların önüne geçmesi bekleniyor.

Japon yetkililerin, 2 gün sürecek sürecek G20 Liderler Zirvesi'nin başarılı geçmesi için yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözleniyor. Zirveye dünya liderleriyle birlikte 30 binden fazla kişinin katılımı beklenirken, liderleri korumak için 32 binden fazla polis görev alacak.

Zirvenin yapılacağı INTEX Osaka Fuar Merkezi çevresinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Osaka'da 700’den fazla okul, bugün ve yarın için tatil edildi. Tren istasyonlarında yer alan yolcuların eşyasını bıraktığı dolaplar ve çöp kutuları kapalı olacak.

Osaka polisi şehir merkezinde drone'lerin uçmasını yasaklarken, dalgıç polisler, zirve kapsamında bir resepsiyona ev sahipliği yapacak Osaka Kalesi'ni 24 saat kontrol altında tutuyor.

Osaka Kansai Havalimanı'nda güvenlik önlemlerinin artırıldığı, ayrıca, bazı otoparklar ve çevresinin de bariyerlerle çevrilerek boşaltıldığı görüldü.





- Protestolar bekleniyor





Zirvede, insan hakları savunucuları, çevreciler ve savaş karşıtı grupların protesto gösterilerinde bulunması beklenirken, gösterilere, ABD ordu birliklerinin Okinawa'dan gönderilmesini isteyen Japon milliyetçilerin de katılımı öngörülüyor.

Hong Kong'da suçluların iadesine ilişkin tartışmalı yasa tasarısı protestosunun Osaka'ya taşınması beklenirken, yetkililer Falun Gong tarikatı destekçilerinin de gösteri yapacağı öngörüsünde bulunuyor.

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyu" olarak adlandırdığı ve tarafların üzerinde ihtilaf yaşadığı adalar konusunda da Japon milliyetçilerin gösteri yapacağı tahmin ediliyor.

Japon yetkililer, vatandaşlara, "mümkünse şehir merkezinden uzak durmaları, kendi araçları yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaları, gecikmelere ve aksaklıklara hazırlıklı olmaları" konusunda uyarılarda bulundu.

Bu arada, zirveye katılım için bazı ülkelerin heyetleri, Osaka'ya gelmeye başladı.

Zirveyi takip edecek gazeteciler için Başkent Tokyo ve Osaka'da oluşturulan G20 basın masasında, akreditasyon kartlarının dağıtımı da devam ediyor.





- G20 neden önemli?





Türkiye'nin de üyesi olduğu G20, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'ini, ticaretinin yüzde 75'ini ve nüfusunun da 3'te ikisini oluşturuyor.

Dönem başkanlığını yürüten Japonya, büyüme, kaliteli altyapı, yolsuzlukla mücadele, kalkınma, istihdam, dijital ekonomi, sağlık ve tarım gibi başlıkları öne çıkaran bir gündem hazırlarken, G20'nin 2019'daki ajandasına "kaynak verimliliği" ve "deniz plastik çöpleri" başlıkları da dahil edildi.

Türkiye, G20 bünyesindeki tartışmalara en başından beri aktif biçimde katılırken, zirve kapsamında yapılacak oturumlarda küresel ekonomik görünüm değerlendirilecek ve dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atılacak adımların tespiti yapılacak.

Zirvede ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele de masaya yatırılacak.

G20'de, Türkiye, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve kurum olarak Avrupa Birliği (AB) yer alıyor.



