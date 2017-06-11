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G7 Çevre Bakanları Toplantısı

- İtalya Çevre Bakanı Galletti: - "Uluslararası toplum, bu G7'de bizden bir mesaj bekliyor" - Kanada Çevre Bakanı McKenna: - "Paris İklim Anlaşması, piyasalara temiz yeşil büyümenin sunduğu ekonomik fırsatları tanıma imkanı verdi"

G7 Çevre Bakanları Toplantısı

ROMA (AA) - Dünya ekonomisinin yüzde 60'ını oluşturan sanayileşmiş devletleri bir araya getiren G7'nin çevre bakanları, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde buluştu.

Almanya, ABD, Kanada, Fransa, İngiltere, Japonya, İtalya ve Avrupa Birliği'nin (AB) çevre yetkilileri, sürdürülebilir kalkınma, yeşil ekonomi, küresel ısınma, Paris İklim Anlaşması, Afrika, denizlerdeki kirlilik, kalkınma bankalarının rolleri gibi konuları görüşmek üzere İtalya'nın Bolonya kentinde toplandı.

Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararını açıklamasının ardından gerçekleşti.

İtalya'nın Çevre Bakanı Gian Luca Galletti, toplantının açılışında, "Uluslararası toplum, bu G7'de bizden bir mesaj bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Çevre, ekonomi politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır." diyen Galletti, toplantının sürdürülebilir bir gelecek planlayabilecekleri ideal yer olduğunu söyledi.

Kanada Çevre Bakanı Catherine McKenna da Paris İklim Anlaşması'nın iyi bir anlaşma olduğunu dile getirerek, "Bu anlaşma, piyasalara temiz yeşil büyümenin sunduğu ekonomik fırsatları tanıma imkanı verdi. Kanada, bu anlaşmaya saygılıdır ve bunu uygulamak konusunda diğer ülkelerle iş birliği yapmak için kararlıdır." ifadesini kullandı.

- ABD temsilcisi erken ayrıldı

Toplantının açılış oturumuna katılan ABD temsilcisi Federal Çevre Ajansı Direktörü Scott Pruitt, Trump ile randevusunu gerekçe göstererek, toplantıdan ayrıldı.

Bu arada ilgili ülke bakan ve delegasyonlarının toplandığı masanın ortasında çim olması dikkati çekti.

G7 Çevre Bakanları buluşması, yarınki oturumların ardından açıklanacak sonuç bildirgesiyle sona erecek.

- İtalya'dan Paris İklim Anlaşması'na bağlılık vurgusu

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda Bologna'nın, G7 Çevre Bakanlarını ağırladığını belirtti.

Gentiloni, "İtalya, iklim, yeşil enerji ve sürdürülebilir kalkınmaya bağlılığı içeren Paris İklim Anlaşması'na olan bağlılığını teyit eder." paylaşımında bulundu.

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