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G7 ülkeleri Kuzey Kore'nin nükleer denemesini kınadı

BRÜKSEL (AA) - G7 ülkeleri liderleri, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesini şiddetle kınadı.AB Komisyonunca yayımlanan G7 liderlerinin ortak açıklamasında, "Biz G7 liderleri, Kuzey Kore'nin nükleer denemesini mümkün olan en sert şekilde kınıyor,...

G7 ülkeleri Kuzey Kore'nin nükleer denemesini kınadı

BRÜKSEL (AA) - G7 ülkeleri liderleri, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesini şiddetle kınadı.

AB Komisyonunca yayımlanan G7 liderlerinin ortak açıklamasında, "Biz G7 liderleri, Kuzey Kore'nin nükleer denemesini mümkün olan en sert şekilde kınıyor, Pyongyang yönetiminin sorumsuz davranışından etkilenen bölge ülkeleriyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore'nin 21'inci yüzyılda nükleer deneme gerçekleştiren tek ülke olduğu vurgulanan açıklamada, bu denemelerin uluslararası hukuku ihlal ve güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği nükleer denemelerin "kabul edilemez kışkırtmalar" olduğu, son denemenin patlama şiddetinin de gösterdiği üzere tehdit seviyesinin çok yükseldiği vurgulandı.

Kuzey Kore'ye, tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, "G7 ülkelerinin Kuzey Kore'ye karşı daha katı bir tutum takınma konusunda birlikte hareket etmeye hazır olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, BMGK'ya Kuzey Kore'ye karşı ek önlem alma çağrısı yapan G7 ülkeleri, Kuzey Kore'yi hukuka uygun davranmaya zorlamak için uluslararası toplumdan çabalarını artırma talebinde bulundu.

G7 ülkeleri Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
G7Kuzey Kore
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