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Gabriel-Eide görüşmesi

- Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: - "Müzakerelerde, birçok engel yoldan kaldırıldı. Şimdi vazgeçmeden tüm tarafların kabul edebileceği anlaşmaya doğru, yolun son bölümünün de cesaret ve uzlaşmayla gidilmesi lazım"

Gabriel-Eide görüşmesi

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Kıbrıs müzakerelerinde birçok engelin kaldırıldığını, şimdi yolun son bölümünün de tarafların kabul edeceği anlaşmaya doğru cesaret ve uzlaşmayla gidilmesi gerektiğini söyledi.

Gabriel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Eide ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Rum lider Nikos Anastasiadis ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın müzakerelere yeniden başlanması kararını almalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Müzakerelerin bugüne kadar hiç olmadığı kadar ilerlemiş olmasının Eide'nin çabalarından da kaynaklandığı belirten Gabriel, "Müzakerelerde, birçok engel yoldan kaldırıldı. Şimdi vazgeçmeden tüm tarafların kabul edebileceği anlaşmaya doğru, yolun son bölümünün de cesaret ve uzlaşmayla gidilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Gabriel, Almanya'nın, müzakere sürecini güçlü bir şekilde ve yürekten desteklediğini vurgulayarak, "Çünkü yeniden birleşme, tüm taraflar ve Avrupa için büyük bir başarı olur." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
- BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth EideKıbrısAlmanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
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