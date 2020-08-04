Galataport İstanbul’a uluslararası ödül

KARAKÖY sahil şeridini 200 yıl sonra halkın erişimine açıp turizmden kültür-sanata kadar yaşamın her alanına dokunacak bir dünya projesi olan Galataport İstanbul, Akdeniz çanağındaki yaklaşık 100 kruvaziyer limanını temsil eden MedCruise Birliği tarafından çok özel bir ödüle layık görüldü. Bu yıl ikincisi düzenlenen MedCruise Ödülleri’nde, “Pandemi Sürecinde En Yüksek Performans/Bağlılık Gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı” dalındaki ödülün kazananı, Galataport İstanbul oldu.

Galataport İstanbul, ödülü; pandemi sürecinde sektör içerisinde yürüttüğü, limanlarla kruvaziyer firmaları arası diyalog ve sektör içerisinde sıkı iş birliği ve iletişim çalışmaları ile COVID’e karşı hassasiyetle geliştirdiği önlemler çerçevesinde aldı.

Dünyadaki en büyük ikinci pazar konumundaki Akdeniz çanağını temsil eden MedCruise Birliği tarafından verilen bu son derece prestijli ödül, farklı kategorilerde, sektörü daha da ileriye götürmeye yönelik çalışmalarıyla öne çıkan şirketleri, organizasyonları ve kişileri ödüllendirmeyi amaçlıyor. Ödül töreni, ağustos ayında online olarak gerçekleşecek.