Galatasaray Lisesinde madalya ve berat töreni





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Lisesinden 50 ve 75 yıl önce mezun olanlara berat ve madalya verildi.

Galatasaray Eğitim Vakfı tarafından Galatasaray Lisesinde düzenlenen ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Faruk Süren'in de katıldığı törende, liseden mezuniyetlerinin 50 ve 75. yılını tamamlayanlara berat ve madalya takdim edildi.

Etkinlikte eski Galatasaray Kulübü başkanlarından Özhan Canaydın adına verilen spor ödülleri de sahiplerini buldu.

Türkiye'yi modern pentatlon branşı tarihinde ilk kez 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil eden milli sporcu İlke Özyüksel, milli yelkenci Onur Cavit Biriz, Galatasaray Üniversitesi Basketbol Takımı, Galatasaray Üniversitesi Satranç Takımı oyuncusu Handenur Şahin ile Türkiye şampiyonu yüzücü İrem İkra Güntekin ödüle layık görüldü.

Dursun Özbek ile Özhan Canaydın'ın oğlu Murat Canaydın, sporculara ödüllerini verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, anlamlı bir etkinlikte buluştuklarını belirterek, "Galatasaray Lisesinden 50 ve 75 yıl önce mezun olanlar nostaljiyi yaşadılar. Mezun oldukları okulda tekrar bir araya gelmeleri onlar için çok önemli. Keyifli bir gün. Ağabeylerimizi burada tekrar gördük. İki sene sonra inşallah ben de 50. yılını tamamlayan bir mezun olarak berat alacağım." ifadelerini kullandı.

Özbek, gazetecilerin futbol gündemiyle ilgili sorularını ise yanıtlamadı.