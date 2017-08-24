İSTANBUL (AA) - Vodafone, Samsung Galaxy Note8'i çok yakında "Vodafone Çok Satanlar Masası"nda satışa sunacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, abonelerine son teknoloji akıllı telefonlar sunmaya devam ediyor.

Tüm dünyada eş zamanlı olarak 23 Ağustos'ta düzenlenen "Samsung Galaxy Note Unpacked 2017" etkinliğiyle tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy Note8, çok yakında Vodafone Red'e özel ayrıcalıklarla "Vodafone Çok Satanlar Masası"nda satışa sunulacak.

Bugün itibarıyla vodafone.com.tr üzerinden ön siparişine başlanan yeni Samsung Galaxy Note8, 18 Eylül haftasından itibaren Vodafone mağazalarında ön satışa açılacak.

Gece siyahı, orkide grisi ve altın sarısı renkleri bulunan, tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 4 bin 999 lira olan Samsung Galaxy Note8, Vodafone'da tarifeye ek 18, 24 ve 36 aylık taksit seçenekleriyle sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, dünya çapında mobil teknolojileri ayrıcalıklı tekliflerle tüketicilerin hizmetine sunduklarını bildirdi.

Vodafone Türkiye olarak mobil iletişimde son teknolojileri dünya ile aynı anda sunma hedefiyle abonelerinin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Aksoy, bu kapsamda akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note8'i akıllı cihaz portföylerine katacak olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Aksoy, tüm dünyada merakla beklenen Samsung Galaxy Note serisinin yeni ürününü çok yakında Vodafone Red ayrıcalıklarıyla Türkiye'ye getireceklerini belirterek, "Kavrayışı kolaylaştıran eşsiz tasarımı, kilitliyken bile birçok işlevi yerine getirebilen 'sonsuz ekranı' ve yetenekleri artırılmış S Pen akıllı kalemi ile öne çıkan cihazın, Vodafone Red ayrıcalıklarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin mobil deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.