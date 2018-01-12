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Galoş makinesi engellilere umut oldu

- Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesince uygulamaya konulan proje kapsamında bir sivil toplum kuruluşunca derneğe bağışlanan galoş makinesi sayesinde engelliler hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de derneklerine maddi katkı sağlıyor - Engelliler tarafından üretilen galoşlar, İstanbul başta olmak üzere pek çok ile gönderiliyor

Galoş makinesi engellilere umut oldu

SİNOP (AA) - Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi tarafından uygulamaya konulan proje kapsamında bir sivil toplum kuruluşunca derneğe bağışlanan galoş makinesi ile engelliler, hem boş zamanlarını değerlendirme hem de derneklerine maddi katkı sağlama fırsatı buldu.

Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesince üyelerinin sosyal faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, Sinop Diyojen Rotary Kulübü yetkilileri, derneğe galoş makinesi bağışladı.

Yaklaşık üç ay önce dernek bünyesinde galoş üretimine başlayan engelliler, yaptıkları galoşları kentteki firmaların yanı sıra İstanbul başta olmak üzere pek çok ile gönderiyor.

Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi Başkanı Murat Karagülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin sokaklarda para dilenen insanlar olmaması gerektiğini söyledi.

Sinop'ta dernek olarak üyelerinin sosyal hayatta daha fazla var olmalarına olanak sağlamak amacıyla farklı projeler geliştirdiklerini anlatan Karagülmez, bir kurumun derneklerine galoş makinesi aldığını aktardı.

Derneklerine bağışlanan makine sayesinde gelir elde etme şansı bulduklarına işaret eden Karagülmez, şöyle konuştu:

"Öncelikle Sinop Diyojen Rotary Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Galoş makinesi, engelli arkadaşlarımıza umut oldu. Hem üretim yapıyor hem de boş zamanlarını değerlendirme fırsatı yakalıyorlar. Böyle faaliyetlerin artması taraftarıyız. Engelliler üreten insanlar olmalı. Biz dernek olarak bunu başardık. Bunun için çok mutluyuz."

- "Otomatik çalışan makine istiyoruz"

Engellilerden Yüksel Gör ise üretim yaptıkları ve derneklerine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını dile getirerek daha seri çalışan bir galoş makinesi talep ettiklerini söyledi.

Çalışmanın çok güzel bir şey olduğunu vurgulayan Gör, "Çalışırken arkadaşlarımızla sohbet etme şansı da buluyoruz. Galoş makinesi olmadan önce canımız sıkılıyordu. Çünkü yapacak işimiz yoktu. Otomatik çalışan bir makine olursa daha fazla üretim yapma şansımız olur." dedi.


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