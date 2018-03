Gambiya Cumhurbaşkanının eşi ok atmayı öğrendi - Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah Barrow, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nı ziyaret etti - Engelliler Sarayı'nda ok atışı yapan engellileri izleyen Barrow'a, spor hocası geleneksel Osmanlı yayıyla ok atmayı öğretti - Barrow: - "Buradaki her şey, özellikle engellilerle ilgilenme şekliniz beni çok etkiledi. Kendi ülkemde de buna benzer bir yer yapmak istiyorum"

14 Şubat 2018 Çarşamba 13:45