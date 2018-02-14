Gambiya Cumhurbaşkanının eşi ok atmayı öğrendi

İSTANBUL (AA) - Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah Barrow, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'na ziyarette bulundu.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bir dizi temaslarda bulunmak için İstanbul'a gelen Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’un eşi Fatoumatta Bah Barrow, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nı ziyaret etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın karşıladığı Barrow ve beraberindeki heyet, Engelliler Sarayı’nda eğitim görülen sınıfları dolaştı, tekstilden sanata kadar verilen kurslar hakkında bilgi alarak engellilerle fotoğraf çekildi.

Girdiği atölyede tezgah başına geçip halı dokuyan Barrow, kursiyerler tarafından kendisi için düzenlenen halk oyunları gösterisini ve konseri izledi.

Paralimpik Spor Merkezi'ni de gezen Barrow, dünya şampiyonu olan Bağcılar Belediyesi engelli milli sporcularıyla tanışma fırsatı buldu. Sporcuların başarılarını duyunca hayranlığını gizleyemeyen Barrow, “Hepinize Maşallah” diyerek onları tebrik etti.

Barrow, Bakım Evi’ndeki minik engellilerle yakından ilgilendi. Barrow, daha sonra ok atışı yapan engellilerin yanına gitti. Bir süre onları izleyen Barrow, “Bana da öğretir misiniz?” diye sordu. Bunun üzerine spor hocası, geleneksel Osmanlı yayıyla ok atmayı öğretti.

Taktikleri aldıktan sonra yayı çeken Barrow, başarılı sayılabilecek bir atış gerçekleştirdi.

Programın sonunda Barrow'a, engelli ressamların yaptığı bir tablo hediye edildi.



- "Engelliler konusunda çok duyarlı olduğunu gördük"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Barrow, "Engelliler Sarayı’nı çok sevdim, çok güzel. Buna benzer bir bina bizde yok. Buradaki her şey, özellikle engellilerle ilgilenme şekliniz beni çok etkiledi. Kendi ülkemde de buna benzer bir yer yapmak istiyorum. Buradan çok şey öğrendim. Aynı hizmetleri bizde de uygulamayı düşünüyorum. İnşallah adım adım yapacağız." ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Çağırıcı da "Kıymetli zamanlarını bize ayıran Gambiya Cumhurbaşkanımızın değerli eşlerine çok teşekkür ediyorum. Kendileri bu ziyaretleriyle bizi ziyadesiyle mutlu etti. Engelliler konusunda çok duyarlı olduğunu gördük. Ülkesinde böyle bir girişimi olursa bu konuda kendisine her türlü desteği vereceğimizi söyledik." değerlendirmesinde bulundu.