Gambiya'da güvenlik reformu

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, Avrupa Birliği (AB) ile Batı Afrika Devletleri Topluluğu'nun (ECOWAS) desteğiyle güvenlik birimlerinde reform süreci başlatıldı.

Devlet Başkanı Adama Barrow yaptığı açıklamada, eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh döneminden kalma güvenlik birimlerinin gözden geçirilerek reforma tabii tutulacağını belirtti.

Barrow, "Güvenlik birimleri çoğunlukla eski rejimi güçlendirmek için kullanılıyordu. Bazı birimler ise halka yönelik şiddeti arttırmak için kullanıldı." ifadesini kullandı.

Önceki yönetim döneminde güvenlik kurumlarında görev yapanların muhaliflere yönelik baskı ve sindirme politikalarına dikkat çeken Barrow, güvenlik alanında yapılacak 18 aylık reform sürecinin demokrasiye katkı yapacağını kaydetti.

Gambiya İçişleri Bakanı Mai Fatty da güvenlik birimleri ile halk arasındaki ilişkilerin halen güvensizlik üzerine kurulu olduğunu söyledi.

ECOWAS'ın Gambiya Elçisi Vabal Kazaku Gayflor da güvenlik reformunun düzgün şekilde ilerlemesi durumunda Afrika'daki diğer ülkeler için örnek teşkil edeceğinin altını çizdi.

Eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh, 22 yıllık iktidarı boyunca Ulusal İstihbarat Birimi başta olmak üzere güvenlik birimlerini muhaliflerine karşı kullanmakla suçlanıyor.