Gambiya'da yolsuzluk iddiaları

ABUJA (AA) - Gambiya Dışişleri Bakanı Ousainou Darboe, Gambiya'ya gönderilen yardım ve borçlarda yolsuzluk yapıldığına yönelik suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

Ulusal basında çıkan habere göre, Bakan Darboe, Dünya Bankası, IMF ve Avrupa Birliği'nden gelen yardım ve alınan dış borçlarda yolsuzluk yapıldığına dair iddiaları reddetti.

Gambiya Demokratik Kongresi (GDC) partisi lideri Mamma Kandeh'in yolsuzluklarla ilgili açıklamalarını değerlendiren Darboe, "Hiç kimse, ucuz popülerlik kazanmak için asılsız iddialarda bulunamaz. Gerçekten o (Kandeh) Afrika'nın en yozlaşmış rejiminin destekçisiydi." ifadelerini kullandı.

Darboe, mevcut hükümetin yolsuzluklara karşı mücadele ettiğini söyleyerek "Biz hayatımızı, bu rejime (Yahya Jammeh) ve onun yolsuzluklarına karşı mücadele ederek harcadık." dedi.

Kahdeh, hükümeti, yurt dışından gelen yardım ve borçları halkın yararına kullanmayıp yolsuzluk yapmakla suçlamıştı. GDC, son seçimlerde aldığı oyla Gambiya'nın en büyük üçüncü partisi olmuştu.



