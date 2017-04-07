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Gambiya'daki parlamento seçimleri

- Dışişleri Bakanlığı: - "Seçimlerin adil ve serbest bir şekilde gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyuyor, seçimlere katılan tüm siyasi grupları kutluyoruz"

Gambiya'daki parlamento seçimleri

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Gambiya'da dün yapılan parlamento seçimlerinin adil ve serbest bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Seçimlerin adil ve serbest bir şekilde gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyuyor, seçimlere katılan tüm siyasi grupları kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gambiya demokrasisinin geleceği açısından önemli bir aşama teşkil eden bu seçimlerin, dost ve kardeş Gambiya halkı için hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulunuldu.

Gambiya'da halk dün, 22 yıl sonra demokratik seçimlerle göreve gelen bir devlet başkanı yönetiminde parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitmişti.

Ülkede 1 Aralık'ta devlet başkanı seçimi düzenlenmiş, sandıktan galip çıkan isim Adama Barrow olmuştu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk etapta yenilgisini kabul eden dönemin Devlet Başkanı Yahya Jammeh, daha sonra iktidarı bırakmayı reddetmişti.

Bunun üzerine Senegal, Nijerya ve Gana askerlerinin yer aldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri gücü, 19 Ocak'ta Gambiya topraklarına girmiş, Barrow da aynı gün, Gambiya'nın Senegal'in başkenti Dakar'daki Büyükelçiliğinde ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.

Jammeh'in iktidarı bırakmaya razı olması ve ailesiyle Gambiya'dan ayrılmasının ardından Barrow, 26 Ocak'ta ülkesine dönmüş ve başkanlık koltuğuna oturmuştu.

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