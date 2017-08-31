Gambiya'nın eski Devlet Başkanı Jammeh hakkında soruşturma

BANJUL (AA) - Gambiya'da, eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in mal varlığının soruşturulması kapsamında, kamu kurumları ve bazı şirketlerden, idari yönergeler ve yasa dışı işletmeler aracılığıyla milyonlarca dolar aldığı iddia edildi.

Banka hesapları, kamu kurumları ve Başkanlık binası kayıtlarına göre, Jammeh'in talimatıyla milyonlarca dolar tutarındaki kamuya ait para, Yahya Jammeh ile ilgisi olan çeşitli kişi ve şirketlere aktarıldı.

Jammeh döneminde diplomat ve bakan olarak çalışan yazar Sidi Sanneh, Jammeh'in "ekonomik suçlar"la yargılanması gerektiğini savundu.

Sanneh, "Kamusal kaynakları yasa dışı kullanan herkes adalet karşısına çıkarılmalı. Bunun için Yahya Jammeh, memurlar ve Jammeh'in iş ortakları adaletle yüzleşmeli." dedi.

Yahya Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbe ile Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Jammeh, 1 Aralık 2016'daki seçimlerde koltuğunu Adama Barrow'a kaptırmıştı. Yenilgiyi önce kabul eden Yahya Jammeh, daha sonra iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Devlet Başkanı Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta da 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Koltuğu bırakması yönündeki baskılara dayanamayan Yahya Jammeh, 21 Ocak'ta ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne sürgüne gönderilmişti.

Giderken yanında en az 50 milyon dolar götürdüğü de öne sürülen Jammeh'in, iktidarda bulunduğu son 3 yılda 147 milyon dolar harcadığı açıklanmıştı.

Yahya Jammeh'in mal varlığına yönelik soruşturma kapsamında, 184 mülk, 95 banka hesabı ve Jammeh'e ait ya da ilişkili 17 şirket ile ilgili inceleme başlatılmıştı.