"Gamechangers 2016 İnovasyon Ödülü"nün sahibi TEB oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), bilgisayar ve mobil cihazlardan anlık olarak satış performansını ölçümleyen TEBSAYAR ile Gamechangers 2016 İnovasyon Ödülünün sahibi oldu.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en yenilikçi şirketlerini 10 farklı kategoride değerlendiren ve Pazarlama Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Gamechangers Turkey 2016 Ödülleri sahiplerini buldu.

Buna göre TEB, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Gamechangers Turkey 2016 Ödülleri töreninde TEBSAYAR ile İnovasyon Ödülüne layık görüldü. Anlık olarak satış performansını ölçümleyen TEBSAYAR ile satışların yüzde 15 artırılmasına destek sağlanırken; raporlamalar için harcanan işgücünden tasarruf sağlanarak, iş verimliliği de artırılabiliyor.

TEB, geçen yıl da Kurum içi Girişimcilik Programı ile Gamechangers Turkey 2015'te Liderlik Ödülünü kazanmıştı.







