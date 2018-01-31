Gaming İstanbul'a özel indirim Vestel'de

İSTANBUL (AA) - Vestel, 1-4 Şubat'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Gaming İstanbul (GIST) 2018 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'nda tüm ziyaretçilere etkinlik boyunca indirim çeki hediye edecek.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin global ölçekli dijital eğlence ve oyun fuarı GIST 2018'de şirket, ziyaretçilere eğlenceli dakikalar ve ödüller sunuyor.

72 metrekarelik etkinlik alanında Vestel V-UHD Smart 75UD9650 75 inç LED TV, 7 renkten oluşan Mix & Go serisi, Venus Z10 cep telefonları ve Desibel K550 kulaklık gibi son teknoloji ürünlerini sergileyecek olan Vestel, oyunseverlere de çeşitli oyunlar ve ödüllü yarışmalar ile 4 eğlence dolu gün vadediyor.







- Hediyeler, indirim çekleri ve eğlenceli dakikalar





Vestel VR gözlük ve Venus Z10 ile kendilerini dağların arasında heyecan dolu bir macera sunan sanal gerçeklik oyunu "Icaros" Uçuş Simülatörü 3x3 videowall'da sanal bir kaleciye karşı penaltı vuruşu yaptıran "Dijital Penaltı" oyunu ile eğlencenin zirve yapacağı Vestel'in etkinlik alanında oyunseverler, ayrıca V-UHD Smart 75UD9650 75 inç LED TV'lerde Xbox One X oynamanın keyfini yaşayacak.



Vestel, stant alanına gelen tüm ziyaretçilere etkinlik boyunca TV'de yüzde 10, beyaz eşyada yüzde 15, küçük ev aletlerinde yüzde 25, telefon ve tabletlerde yüzde 10 ve telefon aksesuarlarında yüzde 20 geçerli indirim çeki hediye edecek.



Vestel, birbirinden farklı oyunları oynayarak hediyeler kazanmak, Vestel'in ürünlerini deneyimlemek ve indirim çekleri kazanmak isteyen herkesi GIST 2018'deki etkinlik alanına davet ediyor.

