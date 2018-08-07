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Gana'da enerji bakanı görevden alındı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Gana'da Enerji Bakanı Boakye Agyarko'nun, hükümetin bilgisi olmadan bir anlaşmayı yenilediği gerekçesiyle görevden alındığı bildirildi.Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gana...

Gana'da enerji bakanı görevden alındı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Gana'da Enerji Bakanı Boakye Agyarko'nun, hükümetin bilgisi olmadan bir anlaşmayı yenilediği gerekçesiyle görevden alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Enerji Bakanı Boakye Agyarko'yu ani bir kararla görevden aldı ve bu göreve geçici olarak Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakanı John Peter Amewu devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Sorumlusu Eugene Arhin de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akufo-Addo'nun, Afrika ve Ortadoğu Kaynakları Yatırım Grubu ile Enerji Bakanlığı arasında yapılan 5 yıllık anlaşmanın yenilenmesinden memnun olmadığını söyledi.

Arhin, Enerji Bakanı Agyarko'nun hükümetin bilgisi olmadan bu anlaşmayı yenilediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Bakanı Boakye AgyarkoGana
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