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Garanti Bankası, 500 şubesini geleceğe dönüştürdü

- Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil: - "2017'nin ağustos ayında başlattığımız bu dönüşüm projesinde kısa sürede 500 şubenin dönüşümünü tamamlayarak, müşterilerimize baştan sona kusursuz bir bankacılık deneyimi yaşatma fırsatı bulduk"

Garanti Bankası, 500 şubesini geleceğe dönüştürdü

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, 500. şubesinin dönüşümünü tamamladı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ürün ve servislerindeki dijitalleşme sürecini şubelerdeki değişimle bütünleştirerek geçen yıl yeni hizmet modelini hayata geçiren bankada, yeni hizmet modeli kapsamında 2018'in sonuna kadar tüm şubelerin dönüşümü sağlanacak.

Bankanın Türk bankacılık sektöründe de yeni bir dönemi başlatan yeni hizmet modeliyle, tüm Garanti şubeleri, "dijitalleşme" ekseninde müşterilerin her türlü hizmeti tek bir noktadan, en hızlı ve kolay şekilde alacağı yenilikçi bir yapıya bürünüyor.

Garanti'nin yeni hizmet modeli birçok avantaj sunuyor. Şubelerin fiziki yapısını yeni konseptiyle tamamıyla değiştiren banka, bu kapsamda şubelerde her müşterinin tüm hizmetlerini tek noktadan oturarak alabileceği bir yapı oluşturuldu. Yeni hizmet modeliyle müşteriler artık işlemlerinin sonunda sayfalarca doküman imzalamak yerine, şubede bulunan tabletler üzerinden veya kendi cep telefonlarından internet bankacılığı ortamına giriş yaparak onay sürecini hızlı ve kolayca tamamlayabiliyor.

Ayrıca, müşterilerin hem dijital kanallarda, hem de şubede tüm Garanti deneyimini her zamanki standartta, hızlı ve kaliteli şekilde tamamlayabilmeleri için tüm iş akışı ve süreçleri gözden geçirildi. Yeni teknolojiler entegre edildi.


- "Şubeler stratejik açıdan önemini korumaya devam ediyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Garanti Bankası olarak, yenilikçi ürün ve hizmet yaklaşımlarıyla, her zaman müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya odaklandıklarını belirtti.

Erbil, "Dijitalleşmeye verdiğimiz önem doğrultusunda bugün bankamızdaki nakit dışı finansal işlemlerin yüzde 92’si dijital kanallarımızdan gerçekleşiyor. Ancak şubeler stratejik açıdan önemini korumaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda ürün ve hizmetlerdeki dijitalleşmenin yanında, şubelerin de, "dijitalleşme" ekseninde yenilenerek, geleceğe dönüştüğünü aktaran Erbil, şunları kaydetti:

"2017'nin ağustos ayında başlattığımız bu dönüşüm projesinde kısa sürede 500 şubenin dönüşümünü tamamlayarak, müşterilerimize baştan sona kusursuz bir bankacılık deneyimi yaşatma fırsatı bulduk. Temel stratejimizin önemli bir bileşeni olan çalışanlarımız da, sahip olduğu yetkinlikler ve artan donanımlarıyla projenin önemli bir parçası ve tamamlayıcısı oldu.

Bu dönüşümle birlikte, müşterilerimizin şubede ortalama bekleme sürelerinde dikkate değer bir kısalma yaşanırken, tek noktadan her türlü hizmeti almaktan duydukları memnuniyet, aynı şekilde çalışan verimliliğindeki artış yeni hizmet modelinin başarısını ortaya koyuyor. Dijitalleşme sürecinin çok önemli bir halkası olan yeni hizmet modelimizle Türk bankacılık sektörüne de öncülük etmekten son derece mutluyuz."




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Fuat ErbilGaranti Bankası
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