Garanti Bankası, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girmeye hak kazanan Türkiye'den tek şirket oldu.



Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında hayata geçirilen Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nin 2019 sonuçları açıklandı.

Dünya çapında 36 ülke ve bölgede, 13 sektörden 230 şirketin bulunduğu endekste, Garanti Bankası, bu yıl da Türkiye’den tek şirket olarak yer aldı.



Kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmeleri için pek çok uygulama ve girişimi bulunan Garanti, bu yıl endekse üçüncü kez girmeye hak kazandı.





- "Bundan sonra da cinsiyet eşitliğinde sektörde lider olmayı hedefliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, üst üste üçüncü kez endekste yer aldıklarına işaret ederek, "Garanti Bankası olarak dünya çapında çeşitli sektörlerden 230 şirketin yer aldığı bir endekste bir kez daha Türkiye’den tek şirket olarak yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz başarılı uygulamaların uluslararası arenada karşılık bulması ve takdir edilmesi, bizim için çok gurur verici." ifadelerini kullandı.



Garanti’nin aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) Türkiye’den imzalayan ilk banka olduğunu anımsatan Erbil, şunları kaydetti:



"Bununla birlikte 2015 yılında kurduğumuz Cinsiyet Eşitliği Komitesi, üst yönetimdeki kadın oranını artırmak için kurduğumuz Kadın Yöneticiler Programı, Aile içi Şiddet Platformumuz, annelik deneyimi projemiz, mentorluk programımız, adil ücretlendirme politikamız, bilinçaltı ön yargıya ve eşitliğe yönelik eğitimlerimiz ve tabii ki ekonomik ve toplumsal kalkınma için kadının güçlenmesi prensibini temel alan bütünsel kadın girişimcilik programımız gibi uygulamalarla birçok öncü adım attık. Etkimizi gün geçtikçe daha geniş bir alana taşıyan bu çalışmalarımız sayesinde hem Garanti Bankası içinde hem de dışında kadınların iş yaşamı ve karar süreçlerinde daha aktif yer almasına ve ekonomiye katkıda bulunmasına destek verdik. Bu çalışmalarımızı 2018 yılında bir adım öteye taşıyarak yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde dünya bankası grubu üyesi IFC ile kadın girişimcilerin finansmanında kullanılmak üzere 6 yıl vadeli 75 milyon dolar tutarında sosyal bono ihraç ettik."

Erbil, bundan sonra da cinsiyet eşitliği konusunda sektörde lider olmayı ve daha çok kadına ulaşarak bu alanda harekete geçebilecek diğer kurumlara örnek olmayı hedeflediklerini bildirdi.





- Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi





Verilen bilgiye göre, 2017 yılından beri hacmini iki katına çıkaran endekste yer alan şirketler, 9 trilyon dolar değerinde bir piyasa değerine sahip ve dünya genelinde 15 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor. İstihdam edilenlerin 7 milyonunu ise kadınlar oluşturuyor.



Bloomberg’in standartlaştırılmış raporlama çerçevesi; halka açık şirketlerin, şirket istatistikleri, politikalar, toplumsal katılım ve geliştirilen ürünler ve hizmetler gibi 4 ayrı alanda cinsiyet eşitliğini nasıl teşvik ettikleri hakkında açıklama fırsatı sunuyor. Açıklamaların kapsamına, istatistiklere ve politikaların başarısına bağlı olarak, küresel olarak belirli bir standardın üzerinde puan alan şirketler, endekse dahil ediliyor.



Endekste yer almak için yöneticilere kadınlarla ilgili ön yargılar konusunda eğitim vermek, kadın yönetici adaylarına mentorluk, karar verici pozisyonlarda cinsiyet eşitliği, kadın çalışanlarla ilgili kulüplerin olması, terfi süreçlerinde eşitliğe dair önlemler gibi insan kaynakları uygulamalarının yanı sıra kadınlara yönelik ürün geliştirme, kadın girişimcileri ve tedarikçileri destekleme, müşteri-çalışan haricindeki kadınların finansal okuryazarlığına destek, uluslararası cinsiyet eşitliği inisiyatiflerine imzacı olma gibi kriterler de değerlendiriliyor.



