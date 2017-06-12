Garanti Bankası kadın girişimci mezunlarını buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası’nın 2012 yılında hayata geçirdiği Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesinin Eskişehir mezunları, 3 yıl aradan sonra bir araya geldi.

Banka açıklamasına göre, Garanti Bankası’nın 2012 yılında hayata geçirdiği Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesinin 2014'te eğitim alan Eskişehir mezunları, 3 yıl aradan sonra Eskişehir Ticaret Odası’nda bir araya geldi.

Eskişehir’deki eğitimlere katılan kadın girişimcilerin yeniden buluşmasıyla potansiyel iş birlikleriyle girişimlerinin güçlendirilmesi ve eğitimlerin ardından gelişimlerinin takibi amaçlanan toplantı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hüsniye Tali’nin açılış konuşmasıyla başladı. Etkinlikte Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesinin başlangıcından bugüne kadar izlediği yol, gelişmeler ve gelecek hedeflerinin yanı sıra iller özelinde eğitim sonu değerlendirme istatistikleri katılımcılarla paylaşıldı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Garanti Bankası KOBİ Girişim Bankacılığı Pazarlama İletişimi Yöneticisi Selin Öz, bankanın 10 yıldır kadın girişimcilerin güçlenmesi misyonuyla verdiği destekleri anlatırken, Garanti Ödeme Sistemleri E-ticaret Yönetmeni Tuğçe Yarkın Aygün, e-ticaret ile pazarlama ve yeni müşteriye ulaşma yollarını sıraladı.

Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesiyle ilgili bilgi veren Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı Pazarlama Koordinatörü Esra Kıvrak, Türkiye gibi gelişen ekonomiler için kadın girişimciliğinin itici güç olduğunu fark ederek 2006 yılında harekete geçen Garanti Bankası'nın girişimci kadınları farklı bir segmentte değerlendiren ilk banka olduğunu söyledi.

Kıvrak şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl, kadınları odağa aldığımız ve onları daha da güçlendirmek üzere çıktığımız bu zorlu yolda, 10. yılımızı kutlamanın gururunu yaşadık. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımızı; finansmana erişim, cesaret, eğitim ve yeni pazarlara açılma olmak üzere 4 temel alanda yoğunlaştırıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’yle (BÜYEM) hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Yönetici Okulu, eğitim alanında büyük önem verdiğimiz bir proje. Bu kapsamda il il gezerek, girişimci kadınlara sürdürülebilir şirket yönetimi konusunda ücretsiz eğitimler veriyoruz. Kadın girişimcilerin mesleki donanımını ve iş hayatındaki varlığını güçlendirmeyi, kalıcı ve sürdürülebilir kılmayı en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz.

Eğitimlerle girişimci kadınlara, işletmelerinin sürdürülebilirliği için ihtiyaç duydukları bilgi birikimini ve vizyonu sağlıyoruz. Katılımcılar, Boğaziçi Üniversitesi’nin akademisyenlerinden; işletme, müşteri ilişkileri, yönetim becerileri, finans ve insan kaynakları gibi konularda yaklaşık 1 ay süreyle eğitim alıyor. Bugüne kadar 19 ilde eğitimi başarıyla tamamlayan 2 binden fazla kadın girişimciye, BÜYEM tarafından sertifika verildi."





- "Eğitimlere katılan girişimcilerin yüzde 76’sı işlerinde büyüme sağladı"





Esra Kıvrak, Kadın Girişimci Yönetici Okulu’ndaki eğitimlerin etkisini ölçümleyen çalışmalardan çarpıcı sonuçlar elde ettiklerini ifade ederek, "Eğitimlere katılan girişimcilerin yüzde 76’sı işlerinde büyüme sağlarken yüzde 40’ı yeni iş bağlantıları kurdu, yüzde 84’ü ise diğer kadınları cesaretlendirdi. Katılımcılar, eğitimde tanıştıkları 6-7 kişiyle iletişimini sürdürürken yüzde 38’i, kişi veya kurumlarla iş birliği kurmuş ya da kurmayı planlıyor. Daha da önemlisi, eğitime katılan kadınların yüzde 57’si, şirketlerinin cirosunda ortalama yüzde 16 artış olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, Eskişehir’de Kadın Girişimci Yönetici Okulu’ndan başarıyla mezun olan girişimcilerimizle yeniden bir araya gelmekten ve potansiyel iş birliklerine aracılık etmekten mutluluk duyuyoruz.” bilgilerini verdi.