Garanti Bankası'na “En İyi Özel Bankacılık Ödülü“

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, sermaye piyasaları ve bankacılık alanında dünyanın önde gelen dergilerinden Euromoney'nin araştırması sonucunda "En İyi Özel Bankacılık Ödülü"ne layık görüldü.

Garanti Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, banka Euromoney'in araştırması sonucunda "En İyi Özel Bankacılık Ödülü"nün Türkiye'deki sahibi oldu.

Özel bankacılık alanında mükemmellik standartlarını yakalayan kuruluşlara verilen ödüller, 21 Şubat'ta Londra'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, ödülün, Garanti Masters Özel Bankacılık'ın sahip olduğu itibarını uluslararası platformlarda da kanıtlaması ve hizmet kalitesinin takdir edilmesi açısından mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Başarılarının arkasında müşteri odaklı yaklaşımları, ihtiyaçlara özel sundukları hızlı çözümler, geniş ürün yelpazeleri ve donanımlı uzman ekiplerinin bulunduğunu belirten Akten, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlayabilmesine imkan tanıyan hizmet stratejimiz ve müşteri odaklı anlayışımızla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Volatil piyasalarda, müşterilerimizin risk algıları ve getiri beklentilerine özel olarak tasarladığımız alternatif yatırım araçlarıyla hem getirilerini optimize etmelerini sağlıyor hem de sektörümüzdeki inovasyon ve ürün çeşitliliğindeki öncülüğümüzü devam ettiriyoruz.

Yurt içi ve global piyasalarda çok hızlı hareketlerin olduğu son dönemde böyle bir başarıya ulaşmak oldukça değerli. Garanti Masters Özel Bankacılık olarak, tecrübe ve uzmanlığımızın gücüyle, sunduğumuz ürün ve hizmetlerle müşterilerimiz için fark yaratmaya devam edecek; bize duydukları güvenle yatırımcıların bir numarası olmayı sürdüreceğiz."