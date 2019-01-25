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Garanti Bankası'na dış ticaret finansmanında "Türkiye'nin En İyisi" ödülü

- Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: - "Global Finance gibi önemli bir uluslararası platform tarafından bir kez daha 'Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası' olarak ödüllendirilmekten son derece mutluyuz"

Garanti Bankası'na dış ticaret finansmanında
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İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance tarafından üst üste 9. kez "Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası" seçildi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, dış ticaret finansmanı konusunda sahip olduğu deneyim ve liderliğini, kazandığı bu ödülle bir kez daha tescillemiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "Garanti Bankası olarak, müşterilerimizin dış ticaretteki çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Bu alanda uzun yıllara dayanan birikimimiz sayesinde müşterilerimize sunduğumuz çözümler ve yarattığımız değerle Global Finance gibi önemli bir uluslararası platform tarafından bir kez daha 'Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası' olarak ödüllendirilmekten son derece mutluyuz. Daima müşterilerimize en iyi fırsatları sunarak değer yaratan ve küresel arenada tercih edilen banka olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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