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Garanti Bankasından Dünya Saati Etkinliğine destek

-Garanti Bankası, WWF’in iklim değişikliğine dikkat çekmek için 2007 yılında hayata geçirdiği "Dünya Saati" uygulamasına bu sene de ana sponsor olarak katılıyor

Garanti Bankasından Dünya Saati Etkinliğine destek
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İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, “Dünya Saati” uygulamasına bu sene de ana sponsor olarak katılıyor.

Garanti Bankası açıklamasına göre, Garanti Bankası’nın stratejik öncelikleri arasında sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek yer alıyor. Bu çerçevede Garanti Bankası, iklim değişikliği ile mücadele konusunda da özel çalışmalara öncülük ediyor. Garanti Bankası, WWF’in iklim değişikliğine dikkat çekmek için 2007 yılında hayata geçirdiği "Dünya Saati" uygulamasına bu sene de ana sponsor olarak katılıyor.

Garanti Bankası, 27 yıldır olduğu gibi WWF-Türkiye'ye destek vermeye devam ediyor.

Dünyadaki birçok anıtsal yapı, kurum binası ve evlerin ışıklarının söndürüldüğü etkinlikte Garanti Bankası’nın İstanbul Zincirlikuyu'daki Genel Müdürlük binası, Bursa hizmet binası, Ankara Kızılay hizmet binası ve İstanbul Suadiye hizmet binasının ışıkları, 1 saat boyunca söndürülecek.

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