Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon food istanbul dünya moda
ATO'dan imar barışında çifte talep
ATO'dan çifte talep
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı
Mega yat “Spectre“ Marmaris'te
Mega yat Marmaris'te
Bakan Pakdemirli'den etçi buzağı desteği müjdesi
"Etçi buzağı" desteği
Türk kirazına uluslararası lezzet yıldızı sertifikası
Türk kirazına sertifika

Garanti BBVA Momentum'un yeni dönemi başladı

Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı kapsamında bu sene 10 sosyal girişimciye destek verilecek.

Garanti BBVA Momentum'un yeni dönemi başladı
banner17

Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı'nın yeni dönemi dün başladı.

Garanti BBVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sürdürülebilir bir iş modeli ile toplumsal konulara çözümler üreten, faaliyet alanlarında yüksek sosyal etki yaratmak isteyen sosyal girişimcilere katkı sağlamayı amaçlayan Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı, iki yılda 15'in üzerinde sosyal girişimciye destek oldu.

Programın bu yıl ki dönemi de yeniliklerle başlarken, bu dönemde 10 sosyal girişimciye daha destek verilecek.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Tutumlu Anne, Mumo Wrap, Es Kariyer, Batır Gıda, Pulsec, Nemflora, Maide Mutfak, Sertifier, Twin Science&Robotics, Puduhepa ve Kız Kardeşleri adlı 10 sosyal girişim, Impact Hub Istanbul iş birliği ile yürütülen, işlerinin büyüme planlarını oluşturmalarına katkı sağlayacak online ve sınıf içi eğitimler, stratejik mentorluk desteği ve girişimciler, müşteriler ve yatırımcılardan oluşan networking faaliyetlerini içeren bir programa dahil olacaklar.

Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı'nın yeni dönemdeki en büyük yeniliklerinden biri ise programı başarıyla tamamlayan ilk üç girişimciye nakit para ödülü verilecek.

Bu kapsamda birinci 40 bin, ikinci 30 bin, üçüncü de 20 bin TL tutarındaki ödülün sahibi olacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5