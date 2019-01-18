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Garanti bir kez daha "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası" seçildi

- Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer: - "Dijital bankacılık alanında geleceği öngören ürün ve hizmet stratejimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, öncü ve örnek olmaya devam edeceğiz"

Garanti bir kez daha
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İSTANBUL (AA) -Garanti Bankası, World Finance tarafından "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası", Garanti Cep de "Türkiye’nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" seçildi.

Garanti Bankası açıklamasına göre, Türkiye’de dijital bankacılık alanındaki yatırımlarıyla sektörüne öncülük eden banka, uluslararası arenada takdir görmeye ve ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Yeni yıla da önemli ödüllerle başlayan Garanti, World Finance’in düzenlediği "Dijital Bankacılık Ödülleri 2018" kapsamında, üst üste ikinci kez "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası" seçilirken, mobil uygulaması Garanti Cep de "Türkiye’nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ödülüne layık görüldü.

Dijital kanallarının gücü, geliştirdiği yenilikçi hizmet ve uygulamalarıyla müşterilerinin hayatına değer katan Garanti, World Finance’ten aldığı ödüllerle Türkiye’de dijital bankacılıktaki öncülüğünü bir kez daha göstermiş oldu.


- "Ülkemiz bankacılığı adına da bizlere gurur veriyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, ödüllerden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Zira bu ödüller, dijitalleşme yolculuğunda, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve fark yaratan öncü konumumuzla attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu göstermesi bakımından bizim için büyük anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

Müşterilere şubelerden verdikleri hizmetlerin neredeyse tamamını artık internet ve mobil kanallardan da sunduklarını aktaran Başer, "Her geçen gün daha iyisini geliştirmek için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sunduğumuz bu değerin müşterilerimizin yanında uluslararası arenada da kıymet görmesi, Garanti için olduğu kadar ülkemiz bankacılığı adına da bizlere gurur veriyor. Dijital bankacılık alanında geleceği öngören ürün ve hizmet stratejimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, öncü ve örnek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Didem Dinçer BaşerGaranti BankasıWorld Finance
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