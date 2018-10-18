"Garanti ile Geleceği Kodla" atölyesi etkinliği

ADANA (AA) - Garanti Bankasının çocukların dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlanmalarına destek olmak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiği "Garanti ile Geleceği Kodla" projesi kapsamında yeni dönem eğitimlerine Adana'dan başlandı.

Garanti Bankasından yapılan açıklamada, 2016 yılından bu yana uygulanan "Garanti ile Geleceği Kodla" çalışmasının kapsamının bu yıl genişletildiği, projeye çocukların yanı sıra öğretmenlerin de dahil edildiği belirtildi.

Yeni dönem eğitimlerinin Adana Seyhan Kanuni İlkokulu'nda iki gün süreyle verildiği, projeye katılan üç ve dördüncü sınıf öğrencilerinin eğitmenler eşliğinde eğitim materyalleriyle bir problemi çözmeyi eğlenceli şekilde öğrenme imkanı bulduğu ifade edildi.

Çocuklar eğitim görürken ailelerinin de "Dijital çağda çocuk yetiştirmek" konulu seminere katıldığı belirtildi.

Eğitimlere, Gaziantep, Van, Eskişehir, Bursa, İzmir ve Samsun'da devam edileceği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 7 ilde yüzlerce çocuğun Garanti ile geleceği kodlayacağını ifade etti.

Dijital okuryazarlığın artık temel bir beceri olarak kabul edildiğine dikkati çeken Başer, yeni nesillere 21. yüzyıl yetenekleri kazandırmayı hedefleyen faaliyetlere önem verdiklerini vurguladı.

"Garanti ile Geleceği Kodla" projesini 2016 yılında başlattıklarını belirten Başer, şunları kaydetti:

"Bu projenin 3. yılında, Türkiye'nin farklı coğrafyalarından yüzlerce çocuk ile ailelerine ulaşacak olmaktan ve öğretmenlerimizin eğitim almasını sağlamaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, yeni neslin kodlama bilgisini içselleştirerek, vizyoner ve yaratıcı bir geleceğe yol almasına katkı sağlamaktır."