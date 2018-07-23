İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın Eureko Sigorta iş birliğiyle sunduğu "Kazançlı Kasko" ürünü, modüler yapısı sayesinde tüm araç sahiplerine istediği teminatı ekleyip çıkararak tamamen kişiselleştirme imkanı sunarken, önemli bir fiyat avantajı da sağlıyor.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Garanti, "Kazançlı Kasko" ile kişiye özel kasko imkanı sunuyor.



Garanti müşterisi araç sahiplerinin Garanti Cep, Garanti İnternet ve garanti.com.tr üzerinden yaptırabildiği Kazançlı Kasko, ödemesini Garanti Bankası’na ait bonus özellikli kartlarla yapanlara yüzde 10 da bonus kazandırıyor. Garanti müşterisi olmayan araç sahipleri de "garanti.com.tr" üzerinden Kazançlı Kasko yaptırabiliyor.





- "Tamamen kişiye özel bir kaskoya sahip olabiliyorlar"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, Garanti Bankası'nın, müşterilerine her zaman hayatı kolaylaştıracak ve değer yaratacak yenilikçi ürünler sunma felsefesiyle hayata geçirdiği Kazançlı Kasko ürünü araç sahiplerinden büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Başer, 2016 yılında Garanti'nin dijital kanallarından sunmaya başladıkları "Kazançlı Kasko" ile müşterilerine uçtan uca kendilerinin tamamlayabildiği dijital satın alma deneyimi yaşattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüketiciler, Eureko Sigorta güvencesiyle internet üzerinden kolayca satın alabildiği 'Kazançlı Kasko' sayesinde, kendi ihtiyaç ve isteklerine göre poliçenin teminatlarını belirleyip ihtiyacı olmayan teminatlar için ödeme yapmayarak, tamamen kişiye özel bir kaskoya sahip olabiliyor. Aynı zamanda peşin hasarsızlık ve anlaşmalı servis indirimi gibi ek özelliklerden de yararlanıp ekstra indirim kazanıyor. Kasko yaptırmayı planlayan tüm araç sahiplerine, Garanti Cep, Garanti İnternet ve garanti.com.tr'yi ziyaret ederek yararlanabilecekleri özel avantajları incelemelerini tavsiye ediyoruz."