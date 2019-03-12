Garanti'den 3 ayda 525 milyon dolarlık seküritizasyon kredisi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, uluslararası piyasalardan 150 milyon dolarlık 5 yıl vadeli seküritizasyon kredisi temin ederken, bankanın bu yolla yarattığı kaynak miktarı son 3 ayda 525 milyon dolara ulaştı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde, uluslararası piyasalardan 150 milyon dolarlık 5 yıl vadeli seküritizasyon kredisi temin etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, banka olarak uluslararası piyasalardan sağladıkları fonlamanın, finansman kaynaklarının çeşitlenmesine ve vadesinin uzamasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Bu paralelde, 2019'un ilk çeyreğinde 5 yıl vadeli 150 milyon dolarlık havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı (future flow) ve hazine finansmanı işlemiyle kaynak sağladıklarını aktaran Erbil, şunları kaydetti:

"Aralık 2018'deki 375 milyon dolarlık işlemle birlikte son 3 ayda 525 milyon dolarlık kaynak yarattık. Garanti, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemlerindeki yüksek pazar payı ve kolaylıkla bu kaynağa erişimi ile yetkinliğini bir kez daha kanıtladı. Böylece sektördeki öncü konumunu pekiştirirken, yabancı yatırımcının Garanti Bankası'na duyduğu güveni ve uzun vadede Türkiye'ye gösterdiği ilgiyi de teyit etti."