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Garanti'den bayram kredisi kampanyası

- Bayrama özel 60 aya varan vadelerle sunulan kredi kampanyası, 31 Mayıs'a kadar devam edecek - Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten: - "Garanti olarak tüm özel günlerde olduğu gibi bayram döneminde de müşterilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Garanti'den bayram kredisi kampanyası
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İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, müşterilerinin bayram öncesi artan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla "Bayram Kredisi" kampanyası düzenledi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bayrama özel 60 aya varan vadelerle sunulan kredi kampanyası, 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

Cazip faiz ve uzun vadeli kredi seçenekleriyle sunulan Bayram Kredisi kampanyasına Garanti Cep, Garanti İnternet, Garanti Şubeleri ve 444 0 355'ten başvuru yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, banka olarak, müşterilerinin bayram öncesi artan her türlü ihtiyaçlarını karşılamaları için kampanya düzenleyerek onların yanında olmak istediklerini belirtti.

Çalışan, esnaf ve emekli dahil tüm müşterilerinin bu dönemde oluşacak ihtiyaçlarına çözüm bulmak amacıyla uygun faiz oranlarıyla 60 aya varan vade seçenekleri sunduklarını aktaran Akten, "Müşterilerimiz, diledikleri kanaldan ihtiyaç kredisine hızlı ve kolayca başvurabilir, şubeye gitmeden hesaplarına aktarılan krediyi hemen kullanmaya başlayabilir. Garanti olarak tüm özel günlerde olduğu gibi bayram döneminde de müşterilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bayram KredisiGaranti BankasıMahmut Akten
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