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Garanti'den kredi kartları müşterilerine fırsatlar

- Bonus sahipleri alışverişlerinden 70 lira bonus kazanırken, Miles&Smiles kredi kartı kullanıcıları yurt içi uçak biletine eş değer 3 bin 750 uçuş miliyle ödüllendiriliyor

Garanti'den kredi kartları müşterilerine fırsatlar

İSTANBUL (AA) - Garanti Ödeme Sistemleri, kredi kartı müşterileri için ramazana özel kampanyalar hazırladı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ramazan boyunca harcamalarını Garanti Bankası kredi kartlarıyla yapanlar bonus ve ekstra uçuş mili kazanıyor.

Ramazan kampanyası kapsamında, Bonus sahipleri, 27 Haziran 2017'ye kadar Bonus üyesi iş yerlerinden market veya akaryakıt sektörlerinde yaptıkları 100 lira ve üzeri ikinci harcamada 10 lira, dördüncüde 20 lira, altıncıda 40 lira, toplamda 70 lira bonus kazanıyor.

Kart sahipleri ilk harcamalarından önce "KAZAN" yazıp 3340'a SMS atarak veya BonusFlaş uygulamasından "Hemen Katıl" butonunu tıklayarak kampanyaya katılabiliyor.

Miles&Smiles kredi kartı sahipleri ise 30 Haziran 2017'ye kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, market veya akaryakıt sektörlerinde yaptıkları 150 lira ve üzeri ikinci harcamadan ekstra 200 mil, dördüncü harcamadan ekstra 400 mil, altıncı harcamadan ekstra 600 mil, sekizinci harcamadan ekstra 800 mil ve onuncu harcamadan ekstra bin 750 mil olmak üzere, toplamda iç hat uçuş bileti değerinde ekstra 3 bin 750 uçuş mili kazanıyor.

Kampanyaya katılacak Miles&Smiles üyelerinin ilk harcamadan önce BonusFlaş uygulamasındaki "Hemen Katıl" butonunu tıklaması gerekiyor.

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