Garanti'den Zorlu Enerji'ye Türkiye'nin ilk

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, Zorlu Enerji'ye sağladığı 10 milyon dolarlık kredinin faizini şirketin sürdürülebilirlik performansına endeksleyerek Türkiye'nin ilk Yeşil Kredi anlaşmasını gerçekleştirdi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji'nin işletme sermayesi ihtiyaçları için toplam 10 milyon dolarlık kredi kullandırılırken, "Yeşil Kredi" ile faiz indirimi sağlanarak vade süresince şirketin sürdürülebilirlik performansının iyileştirmesi teşvik edilecek.

Yeşil Kredi süreci kapsamında, Zorlu Enerji'nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki performansı, uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı "Vigeo-Eiris" tarafından düzenli aralıklarla puanlanacak. Ortaya çıkacak puana göre Zorlu Enerji'nin kredi faizi her yıl yeniden değerlendirilecek.

Şirketin baz puana göre daha düşük performans göstermesi durumunda, kredi faizi artırılırken daha iyi performans gösterdiği durumda faiz düşecek. Bu yaklaşımla yeşil krediyi kullanan firmaların başlangıçtaki sürdürülebilirlik performansını koruması ya da artırması hedefleniyor.

Garanti Bankası'nca hayata geçirilen ve dünyada yeni gelişmeye başlayan Yeşil Kredi ürünü, bankanın bünyesinde bulunduğu BBVA'nın ürün portföyünde yer alıyor.

- "Yeşil Kredi ile sektörde öncü rol üstleniyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Zorlu Enerji ile imzaladıkları anlaşmanın, bir şirketin işletme sermayesi için Türkiye'de verilen ilk sürdürülebilir ve yeşil kredi olma özelliğini taşıdığını bildirdi.

Bugüne kadar pek çok başarılı ürünle uzun yıllardır sürdürülebilirlik konusuna her alanda öncülük ettiklerini vurgulayan Edin, "Gelişmekte olan piyasaların ilk sosyal bono ihracından sonra, Türkiye'nin ilk Yeşil Kredi'si ile sürdürülebilir finansman konusunda sektörümüzde yine öncü bir rol üstleniyoruz. Bu sayede Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomiye geçişine ve şirketlerin bu alandaki performanslarını iyileştirmesine destek olacağımız inancındayız." ifadelerini kullandı.

Edin, ilk defa bir şirkete işletme kredisi olarak verilen Yeşil Kredi'yi yurt dışından bir fon kullanmadan kendi kaynaklarıyla sağladıklarını aktararak, uluslararası bir sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı tarafından şirketin sürdürülebilirlik performansının puanlanacağını ve faiz oranını bu puana endeksleyeceklerini kaydetti.

Bu sayede kredi verdikleri şirketin sürdürülebilirlik performansını koruduğundan emin olarak, vade boyunca müşterilerinin çevresel, sosyal ve yönetişim kaynaklı risklerini daha da iyi yönetmesini teşvik etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Bu kapsamda ülkemizde sürdürülebilirlik alanında iyi performans gösteren şirketlerin Yeşil Kredi'ye ilgi göstereceğine ve mevcut kredisini yeşil kredi yapısına çevireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dünyada da ilkler arasında yer alıyor"

Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak da sektörde sürdürülebilirliği işlerinin bir parçası olarak değil, bütünü olarak ele aldıklarını ifade etti.

Zorlu Enerji olarak yenilebilir enerji başta olmak üzere enerjinin her alanında faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Ak, şunları kaydetti:

"Zorlu Enerji ekosistemi içerisinde yer alan çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız dahil tüm paydaşlarımızın sahip olduğumuz sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde hareket etmesini sağlıyoruz. Bu açıdan Garanti Bankası ile yaptığımız Green Loan (Yeşil Kredi) anlaşması bizim bu vizyonumuzu, tüm iş modelimizin ayrılmaz bir parçası haline getirme yolundaki kararlılığımızı gösteren, çok kıymetli bir adımdır. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ilkler arasında yer alan bu anlaşma ile bir yandan Zorlu Enerji'nin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki performansını iyileştirirken, bir yanda da sürdürülebilir bir şirket olarak finansman maliyetimizi aşağı çekmiş olacağız. Mevcut kredimiz üzerinde yapılacak değerlendirme sürdürülebilirlikte geldiğimiz noktayı bir kez daha tescil edecektir. Sürdürülebilirlik adına Türkiye'de birçok ilke imza atmış bir şirket olarak Garanti Bankası ile yapmış olduğumuz anlaşmanın hem Türkiye'de hem de dünyada birçok şirkete örnek olmasını diliyorum."