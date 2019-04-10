Garanti'nin

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012'de başlayan Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesi Çanakkaleli kadın girişimcilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Garanti Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesi kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nden alanında uzman akademisyenler işletme, müşteri ilişkileri, yönetim becerileri, finans ve insan kaynakları konularında yaklaşık bir ay boyunca Çanakkale'de eğitim verecek.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle gerçekleşecek program sayesinde, kadın girişimcilerin işlerini büyütmesi ve sürdürülebilir kılması için ihtiyaç duyduğu bilgi birikimine katkı sağlanacak.

26 Nisan'da başlayacak Kadın Girişimci Yönetici Okulu'na katılmak isteyen adaylar, online başvurularının ardından 24-25 Nisan'da Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşecek ön görüşmelere katılacak.

Garanti Bankası, kadın girişimcilerin işlerini geliştirmek amacıyla, 2012'de Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'yle birlikte başlattığı Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesi kapsamında Türkiye çapında 3 bine yakın kadın girişimcinin, ücretsiz eğitim almasını sağladı.



