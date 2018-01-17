Garanti'ye

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, dünyanın önde gelen iş ve finans platformlarından World Finance tarafından "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, World Finance'nin verdiği Dijital Bankacılık Ödülleri 2017 kapsamında, Garanti Bankası "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası", Garanti Cep de "Türkiye'nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ödülüne layık görüldü.

Garanti Bankası, World Finance'de 2 kategoride ödül almasını sağlayan dijital bankacılık faaliyetleri kapsamında, dijital kanalları tercih eden 6 milyon müşteriye hizmet veriyor.

Bu müşterilerin 5 milyondan fazlası ise Garanti Cep'i aktif olarak kullanıyor. Bankanın nakit dışı finansal işlemlerinin yüzde 92'si dijital kanallardan gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, 20 yılı geride bıraktıkları dijitalleşme yolculuğunda, her zaman sektöre yön veren, öncülük eden ve fark yaratan bir kurum olduklarını ifade etti.

Bu yolculukta birbirinden saygın kurumlardan kazandıkları dijital bankacılık ödüllerinin, kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini, müşterilerine daha iyisini sunabilmek adına önemli bir motivasyon aracı olduğunu dile getiren Başer, şunları kaydetti:

"Üstün teknolojik altyapımız, dijital bankacılık alanındaki öncü ve lider konumumuz, zengin ürün yelpazemiz, neredeyse bir şubedeki tüm hizmetleri sunabilen internet ve mobil bankacılık kanallarımızla, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Yarattığımız bu değerin müşterilerimizin yanında dünya çapında da kabul görmesi, dijital bankacılık çalışmalarımızın World Finance gibi dünyada bankacılık sektörü için referans kabul edilen saygın bir platform tarafından daha ödüllendirilmesi, üstelik hem banka hem de mobil uygulama alanında Türkiye'de ilk kez 2 ödülü birden almış olmak, Garanti kadar ülkemiz bankacılığı adına da gurur verici.

Daha gidilecek çok uzun yol olduğuna inandığımız dijital bankacılık alanında, geleceği öngören vizyonumuz, ürün ve hizmet stratejimiz, teknolojimiz ve iş modelimizle daima önde, öncü ve dünyaya örnek olmaya, hepsinden önemlisi müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, bankacılığı onlar için bir değere dönüştürmeye devam edeceğiz."