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"Garipçe'nin Ümmü'sü" bir düveyle hayallerine kapı araladı

- Antalya'nın Korkuteli ilçesi Garipçe Mahallesi'nde hediye edilen bir düveyle çiftlik kurma hayali için kolları sıvayan 38 yaşındaki Akgün, 20'si büyükbaş 37 hayvan ve 60 tavukla hedefine emin adımlarla ilerliyor - "Bir düveyle çiftlik mi kurulur?" diyenleri azmiyle yanıltacağını ispatlayan Akgün: - "Kırsalda yaşayan kadınlar ellerindeki imkanları kullanarak üretmeliler. Hayvancılık çok güzel. Kendi işinizi yapıyor, aile bütçesine destek oluyorsunuz"

ANTALYA (AA) - LEVENT KİŞİ - Antalya'nın Korkuteli ilçesi Garipçe Mahallesi'nde çiftlik kurma hayaline bir düveyle başlayan Ümmü Akgün, sahip olduğu 20'si büyükbaş 37 hayvan ve 60 tavuğun sayısını artırıp hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Garipçe Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Ümmü Akgün, azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilere örnek oluyor. "Garipçe'nin Ümmü'sü" olarak tanınan 3 kız annesi Akgün, evlendiğinde kayınpederi düve hediye edince çiftlik kurma hayaliyle çalışmaya başladı.

Çevresindekilerin "Bir düveyle çiftlik mi kurulur?" demesine aldırış etmeden hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Akgün, 20 büyükbaş, 17 küçükbaş hayvan ve 60 tavuğun sahibi oldu.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde doğduğunu, çocukluğundan bu yana hayvanlarla iç içe yaşadığını söyledi.

Araştırmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok sevdiğini belirten Akgün, büyük ve küçükbaş hayvanlardan oluşan büyük bir çiftlik kurmak için çok çalıştığını dile getirdi.

Bir düveyle çıktığı yolda hayvanlarını çoğaltmayı başardığını aktaran Akgün, hayvancılık geliriyle ev ve ahırını yaptırdığını, ihtiyaçlarını giderdiğini ifade etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kırsal kalkınma destekleri kapsamında hayata geçirilen Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanmak için başvuruda bulunduğuna değinen Akgün, yapılan 300 başvurunun ardından kendisinin de aralarında bulunduğu 10 çiftçinin seçildiğini anlattı.

Hibe olarak verilen düveyle hayallerine bir adım daha yaklaştığını vurgulayan Akgün, "Devletim sağ olsun. Verilen destek sayesinde hayvan sayımız arttı. Hayvanlar ne verirsen yiyor, dirençleri çok iyi. Herhangi bir hastalıklarını görmedik. Yavrularını aldığımızda daha da memnun olacağız." diye konuştu.

- Yarışmalardan kazandığı paralarla hayvan sayısını artırdı

Akgün, kadın çiftçilere yönelik düzenlenen yarışmaları yakından takip ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çeşitli yarışmalara katıldım. Buralardan elde ettiğim gelirlerle hayvan ağımı genişlettim. Kırsalda yaşayan kadınlar ellerindeki imkanları kullanarak üretmeliler. Hayvancılık çok güzel. Kendi işinizi yapıyor, aile bütçesine destek oluyorsunuz. Kızlarıma ve çevreme örnek olduğum için çok mutluyum. Yola çıktığımda bana inanmayanlar azmimle yanıldıklarının farkına vardı. Çalışmanın ve azmetmenin önünde hiçbir engel duramaz. Tüm mücadelem kızlarımın iyi bir eğitim alabilmeleri için. "

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Anahtar Kelimeler:
​Genç Çiftçi ProjesiAntalyaHayvancılıkKadın çiftçiKorkuteliÜmmü Akgün
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