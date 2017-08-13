Gasp zanlısını dövmeleri ele verdi

KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde 2 kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettiği öne sürülen şüpheli, el ve boynundaki dövmelerinden tespit edilerek yakalandı.

Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde 10 Temmuz'da, Eren Y. ve İbrahim Efe K'nin yolunu kesen O.D. (20), önce sigara istedi.

Eren Y. ve İbrahim Efe K'nin sigara kullanmadığını söylemesi üzerine O.D, Eren Y'nin 25 lirasını ve İbrahim Efe K'nin de cep telefonunu gasbetti.

Daha sonra polise giderek suç duyurusunda bulunan Eren Y. ve İbrahim Efe K, şüphelinin elinde ve boynunda dövmeler olduğunu söyledi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler devriye sırasında kaldırımda oturan eli ve boynu dövmeli kişinin yanına giderek kimlik sorgulaması yapmak istedi.

Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheli O.D, kovalamacanın ardından yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen O. D'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.